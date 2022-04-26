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فنلندا.. نقل الرئيس نينيستو إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

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فنلندا.. نقل الرئيس نينيستو إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا
Tobias Hase الرئيس الفنلندي سولي نينيستو
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أعلنت الرئاسة الفنلندية أن الرئيس سولي نينيستو نقل إلى المستشفى حيث يخضع للمراقبة، بعد إصابته "بأعراض كورونا لفترة طويلة".

وقال مكتب الرئيس إنّ "نينيستو يشعر بأنه في حالة جيّدة نسبياً ويواصل العمل عن بُعد".

وتأكّدت إصابة الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بكوفيد في 19 أبريل الجاري، ما دفعه لإرجاء زيارة كانت مقرّرة إلى النروج.

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وجاءت إصابة الرئيس بكوفيد-19 في وقت يبحث فيه سياسيون فنلنديون التقدّم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي سيكون، إن حصل، تحوّلا تاريخيا في سياسة البلاد، إذ لطالما عارض الفنلنديون فكرة الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

ومن المقرر أن يزور نينيستو السويد المجاورة، التي تبحث أيضا في احتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، في 18 مايو، ومن المتوقع أن تتّفق الدولتان على تنسيق خطواتهما بهذا الشأن.

 

المصدر: "أ ف ب"

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