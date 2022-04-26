الولايات المتحدة: ما زالنا منفتحين على التفاوض مع كوريا الشمالية رغم الاستفزازات الجديدة

أكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت منفتحة على المفاوضات مع كوريا الشمالية على الرغم من الاستفزازات التي أقدم عليها الزعيم كيم جونغ-أون بتعهده بتسريع النشاط النووي لبلاده.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ما زلنا منفتحين على الانخراط في الدبلوماسية والحوار مع كوريا الشمالية حول إنهاء برنامجها النووي".

وأضاف: "لكن لدينا التزام أيضا بالتعامل مع الاستفزازات الأخيرة التي شهدناها من كوريا الشمالية بما فيها إطلاق صاروخين عابرين للقارات أخيرا".

وتابع، أن "تصريح كيم يؤكد صحة تقييمنا بأن بيونغ يانغ تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وللنظام الدولي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية".

المصدر: "أ ف ب"