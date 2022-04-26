تركيا تبحث شراء دفعة ثانية من صواريخ "إس-400" الروسية

أعلن إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية أن أنقرة لا تزال تبحث إمكانية الحصول على دفعة ثانية من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400".

وقال دمير في حوار على قناة "ТRТ" التركية: "الحديث عن شراء الدفعة الثانية من "إس-400" الذي تم التخطيط له منذ توقيع الاتفاقية ما زال مستمرا، وقعنا عقدا لتوريد دفعتين من "إس-400"، وتركيا وافقت على ذلك منذ البداية".

وأعرب عن أمله في ألا يؤثر الوضع في أوكرانيا على التعاون بين أنقرة وموسكو على الصعيد العسكري.

واتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق الولايات المتحدة باتباع سياسة مختلفة تجاه أنقرة ونيودلهي بقضية حصولهما على منظومات "إس-400" من روسيا.

المصدر: تاس