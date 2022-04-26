زاخاروفا: الدول الغربية تتنافس على إمداد أوكرانيا بالسلاح

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية تتنافس على إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وقالت عبر برنامج "أمسية مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة "روسيا 1": "يبدو لي أن هذه الدول تعض لجامها، وتتدافع.. الذين سيوفرون المزيد من الأسلحة وكل ما يمكن قتله في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته يقولون إنهم يسعون من أجل السلام وأن الأعمال العدائية يجب أن تنتهي".

وأضافت: "هذا منطقي، أود أن أقول أنه تناقض".

أوضحت أن "الأسلوب الأكثر فعالية لتحقيق السلام هو تحفيز عملية التفاوض".

وأشارت في وقت سابق إلى أن "الدول الغربية تبذل قصارى جهدها لتأخير المرحلة النشطة من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

المصدر: RT