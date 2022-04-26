مدّعي ميلانو يباشر التحقيق في قضية لاعب كرة إيطالي سابق يقاتل إلى جانب قوات كييف

ذكرت مصادر قضائية إيطالية أن مكتب المدعي العام في ميلانو باشر التحقيق في قضية لاعب كرة القدم السابق إيفان لوكا فافاسّوري الذي توجه للقتال إلى جانب قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.

وأضافت المصادر القضائية أن التحقيق يتم تنسيقه من قبل المدعي العام ألبرتو نوبيلي، الذي يقود مديرية مكافحة الإرهاب في ميلانو.

ووفقا لما علم من قبل والد اللاعب رجل الأعمال بيترو فافاسّوري في تصريحات متلفزة الثلاثاء، فإن "الشاب قد أدخل إلى المستشفى لإصابته بحمى شديدة، لكنه لا يزال على قيد الحياة بعد أن كان يخشى أمس أنه قد قضى نحبه".

ولم يتمكن الرجل من التحدث إلى ابنه لكنه تبادل معه بعض الرسائل.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية