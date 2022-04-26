متمردو تيغراي يعلنون انسحابهم من إقليم عفر

أعلن المتمردون الإثيوبيون في منطقة تيغراي أنهم انسحبوا من المناطق التي احتلوها منذ تسعة أشهر في إقليم عفر، ملبين بذلك أحد الشروط التي حدّدتها الحكومة للتوصل إلى هدنة أعلنت في مارس.

وقال الناطقان باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا وكنديا غبريهيوت لوكالة "فرانس برس" إن قوات المتمردين انسحبت من عفر بالكامل.

وأكدت كنديا جبريهيوت "لقد انسحبنا من جميع مناطق عفر" التي احتلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.

واندلع النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش لطرد جبهة تحرير شعب تيغراي منها، الحزب الذي كان يدير المنطقة واتهمه بمهاجمة قواعد عسكرية.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عاما حتى وصول أبيي إلى السلطة في عام 2018، تحتج في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر.

وبعد احتلال تيغراي طرد الجيش الفدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.

في ديسمبر، انسحبت جبهة تحرير شعب تيغراي إلى تيغراي لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين.

وسمحت الهدنة الأخيرة منذ الأول من أبريل لقوافل عدة بأن تنقل للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر مساعدات إنسانية برا إلى تيغراي الخاضعة لما وصفته الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي"، يتبادل الجانبان مسؤوليته.

المصدر: "أ ف ب"