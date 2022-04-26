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خامنئي: الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه قبل 20 سنة

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خامنئي: الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه قبل 20 سنة
AP
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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الولايات المتحدة أصبحت أضعف مما كانت عليه قبل 20 سنة في كل الجوانب.

ورأى خامنئي أن "العالم اليوم على أعتاب التحول لنظام جديد. هناك نظام دولي جديد أمام العالم"، مشيرا إلى أنه "على عكس النظام لثنائي الأقطاب الذي كان موجودا قبل أكثر من عقدين حيث كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والغرب والشرق".

وأشار إلى أن "بوش الأب قال بعد انهيار جدار برلين و قوط الانظمة الماركيسية إن العالم اليوم أصبح أحادي القطب ونظام أحادي أمريكي بزعامة الولايات المتحدة.. بالطبع كان مخطئا"، مضيفا: "هو أدرك لاحقا أن الولايات المتحدة تصبح أضعف يوما بعد يوم مما كانت عليه قبل عشرين عاما. في داخلها وفي سياستها الخارجية، في اقتصادها، في أمنها، في جميع الجوانب أصبحت أمريكا اليوم أضعف مما كانت عليه قبل عشرين عاما".

المصدر: RT

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