استطلاع: 58% من الناخبين الأمريكيين لا يدعمون ترشح بايدن وترامب لانتخابات 2024

قال 58 في المائة من الناخبين الأمريكيين إنهم منفتحون على دعم مرشح رئاسي معتدل ومستقل في منافسة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا لاستطلاع جديد أجراه مركز جامعة "هارفارد" للدراسات السياسية بالتعاون مع شركة "هاريس" للتحاليل، فإن غالبية الناخبين قالوا إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن أو ترامب في عام 2024.

وقال 63% من المستطلعين إنهم لا يريدون أن يترشح بايدن لولاية ثانية، بينما قال 37% فقط إنهم أرادوا ترشحه مرة أخرى في عام 2024. وقال 55% من المشاركين إنهم لا يريدون أن يترشح ترامب مرة أخرى، بينما قال 45% إنهم يريدونه أن يترشح لانتخابات 2024.

وقال 37% من الناخبين إنه إذا أجريت الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2024 اليوم، فإنهم سيصوتون لصالح بايدن. بينما قال 58% إنهم سيصوتون لصالح ترامب إذا أجريت الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري اليوم.

المصدر: The Hill