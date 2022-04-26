لافروف: اعتماد دبلوماسي من "طالبان" لا يعني الاعتراف بالحكومة الأفغانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن اعتماد دبلوماسي واحد من "طالبان" في موسكو، لا يعني الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بالحكومة الأفغانية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عقب محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد اعتمدنا بالفعل دبلوماسيا واحدا تم إرساله بالفعل إلى موسكو للعمل في السفارة من قبل السلطات الجديدة - حركة طالبان. ولكن هذا لا يعني الاعتراف الدبلوماسي الرسمي".

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وذكر لافروف، أن روسيا تريد التحرك نحو الاعتراف الدبلوماسي الكامل بالسلطات الجديدة في أفغانستان، ممثلة بحركة طالبان، بشرط تشكيل حكومة شاملة بالفعل هناك.

وتابع لافروف القول: "نريد أن نتحرك نحو الاعتراف الدبلوماسي الكامل بالسلطات الجديدة في أفغانستان، على أساس أنها ستفي بوعدها وتشكل حكومة شاملة، ليس فقط من وجهة نظر عرقية - طائفية، لأنه يوجد لديهم الآن أوزبيك وطاجيك والهزارة في الحكومة، لكن جميعهم ينتمون لطالبان من الناحية السياسية. فقط الشمولية السياسية، هي التي يجب أن تحدد خطواتنا التالية، خاصة وأن طالبان أعلنت هذا الهدف".

المصدر: تاس