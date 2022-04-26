انضمام دبلوماسي من حركة "طالبان" إلى السفارة الأفغانية في طهران

أفادت مصادر إيرانية بأن دبلوماسيا من حركة "طالبان" الأفغانية انضم إلى السفارة الأفغانية في طهران، فيما أكدت طهران أن هذا لا يعني الاعتراف بالحركة.

وأفادت وكالة أنباء AVA، أنه عقب نشر بعض التقارير عن قبول وزارة الخارجية الإيرانية لثلاثة دبلوماسيين من طالبان ووصولهم إلى طهران، أعلن مصدر مطلع في السفارة الأفغانية في طهران أن دبلوماسيا واحدا فقط من "طالبان" وصل إلى طهران، مبينا أن الدبلوماسيين الآخرين قد يأتيان إلى إيران لاحقا.

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تغيير أعضاء الوفد الدبلوماسي الأفغاني في طهران يأتي بسبب حاجة الطرف الأفغاني لتلقي المساعدة والتحاق عناصر جديدة في سبيل تقديم الخدمات القنصلية إلى المواطنين الأفغان.

وأوضح أن "هذا الأمر لا يعني الاعتراف بالحركة أو تسليم السفارة في طهران إلى مندوبيها"، مبينا أن "اعتراف طهران بطالبان رهن باعتراف دولي بهذه الحركة وأن تشكيل حكومة شاملة سيسهل هذه العملية".

المصدر: RT + entekhab