مصدر: وقوع انفجارين أمس الاثنين في منطقة تابعة لوزارة دفاع جمهورية بريدنيستروفيه

أفاد مصدر في الأوساط الحكومية لجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد، بوقوع انفجارين أمس الاثنين في أراضي تابعة لوزارة دفاع الجمهورية.

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وقال المصدر للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "في الساعة 23:00 مساء أمس الاثنين وقع انفجاران في أراضي الحديقة الجوية لوزارة دفاع جمهورية بريدنيستروفيه الواقعة إلى جانب مطار العاصمة تيراسبول. ولم يؤد الانفجاران إلى وقوع إصابات أو أضرار".

وتم في أراضي الجمهورية اليوم الثلاثاء إدخال المستوى "الأحمر" من التهديد الإرهابي لمدة 15 يوما، الأمر الذي يقضي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية بهدف ضمان أمن الأشخاص والمجتمع والدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية بجمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) في وقت سابق من هذا اليوم عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة. وقالت الوزارة إن التفجيرين اللذين وقعا في قرية ماياك، أديا إلى تعطيل اثنين من أقوى هوائيات مركز الإذاعة، الذي يقوم بإعادة بث برامج الراديو الروسي، دون أن يصاب أحد من موظفي المركز أو سكان القرية بأذى.

ومساء أمس الاثنين أطلق مجهولون عدة طلقات من قاذفة قنابل مضادة للدبابات على مبنى وزارة أمن الدولة. ولم تقع إصابات، وتحطمت النوافذ في الطوابق العليا للمبنى، وعثر على قاذفتي القنابل المستخدمتين متروكتين في مكان قريب.

المصدر: نوفوستي