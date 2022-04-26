 
مباشر

البنتاغون: من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن تفجيرات ترانسنيستريا

أخبار العالم

البنتاغون: من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن تفجيرات ترانسنيستريا
Globallookpress Hannah Wagner/dpa
تيراسبول - عاصمة بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sw84

أعلن ممثل الإدارة العسكرية الأمريكية أن البنتاغون يرى أنه من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن الانفجارات في بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا).

إقرأ المزيد
سلطات ترانسنيستريا تعلن عن الجهات التي تقف خلف الهجوم الإرهابي على وزارة أمن الدولة
سلطات ترانسنيستريا تعلن عن الجهات التي تقف خلف الهجوم الإرهابي على وزارة أمن الدولة

وكانت سلطات جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا قد أكدت وقوع سلسلة انفجارات يوم أول أمس في مقر وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول، كما أعلنت وزارة الداخلية عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة صباح اليوم الثلاثاء، 26 أبريل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا