البنتاغون: من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن تفجيرات ترانسنيستريا
Globallookpress Hannah Wagner/dpa
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أعلن ممثل الإدارة العسكرية الأمريكية أن البنتاغون يرى أنه من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن الانفجارات في بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا).
وكانت سلطات جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد شرقي مولدوفا قد أكدت وقوع سلسلة انفجارات يوم أول أمس في مقر وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول، كما أعلنت وزارة الداخلية عن تفجيرين استهدفا هوائيات تابعة لمركز إذاعة في إحدى قرى المنطقة صباح اليوم الثلاثاء، 26 أبريل.
المصدر: تاس