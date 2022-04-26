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سلطات ترانسنيستريا تعلن عن الجهات التي تقف خلف الهجوم الإرهابي على وزارة أمن الدولة

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سلطات ترانسنيستريا تعلن عن الجهات التي تقف خلف الهجوم الإرهابي على وزارة أمن الدولة
Sputnik
مدينة تيراسبول
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 قال مصدر حكومي في جمهورية ترانسنيستريا، غير المعترف بها، إن 3 مجهولين وصلوا من أراضي أوكرانيا، نفذوا الهجوم الإرهابي على مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول.

وأضاف المصدر: "تم تنفيذ العمل الإرهابي من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، دخلوا أراضي الجمهورية بالسيارة قادمين من أوكرانيا في الساعة 17:15 (يتزامن مع توقيت موسكو) عبر قرية نوفوفلاديميروفكا، على بعد ثمانية كيلومترات شمال تيراسبول.

ونوه المصدر، بأن الجناة دخلوا ترانسنيستريا، بشكل غير مشروع ولم يمروا عبر نقاط العبور.

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وأشار إلى أن الهجومين الإرهابيين الآخرين - على مرابض الطائرات التابعة لوزارة الدفاع، المتاخمة لمطار تيراسبول، في 25 أبريل وعلى مركز الإذاعة والتلفزيون في 26 أبريل، هما "استمرار منطقي" للهجوم المذكور أعلاه.

المصدر: نوفوستي

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