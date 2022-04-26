قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي

أعلنت الشرطة الباكستانية، سقوط أربعة قتلى، بين 3 صينيين، في انفجار قرب معهد صيني في الجامعة الباكستانية في مدينة كراتشي.

وأوضحت الشرطة، بحسب "فرانس برس"، أن انتحاريا فجر نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة صينيين في هجوم على سيارة بالقرب من معهد صيني تابع لجامعة كراتشي في باكستان.

Baloch Liberation Army's Majeed Brigade accepts responsibility for the suicide attack on Chinese nationals in Karachi University.



BLA also shares a picture of the purported female attacker. #Karachi#Balochistan#Baluchistan#Baloch#BLA#duazahrapic.twitter.com/v9oNt7CoKX — The Pakistan Daily (@ThePakDaily) April 26, 2022

وقال قائد شرطة المدينة غلام نبي ميمون، إن "التحقيق الأولي يشير إلى أنه كان هجوما انتحاريا لكن فرقة إبطال مفعول القنابل وصلت إلى مكان الحادث وتقوم بجمع الأدلة".

وتبنى المتمردون الانفصاليون البلوش الهجوم، الذي نفذته انتحارية في كراتشي.

وقال المتحدث باسم الجماعة جي ياند بالوش في بيان نشر بالإنجليزية على "تلغرام" إن "جيش تحرير البلوش يتحمل مسؤولية الهجوم على الصينيين في كراتشي" ، مضيفا أن هذه كانت أول مهمة تقوم بها مقاتلة من جيش تحرير بلوشستان.

المصدر: أ ف ب