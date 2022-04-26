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روسيا تطرد 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو

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روسيا تطرد 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعلن 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو "شخصيات غير مرغوب فيها".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي أنه تمت، اليوم الثلاثاء، دعوة السفيرة السويدية في روسيا، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة احتجاج روسية على الأعمال العدائية للسلطات السويدية ضد 3 دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم وطردهم من هذه الدولة بلا أساس.

وإضافة إلى ذلك دانت الخارجية الروسية بشدة المساعدة العسكرية التي تقدمها السويد لنظام كييف و"تغطية" جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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