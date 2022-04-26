الكرملين: التطورات الأخيرة في ترانسنيستريا تثير قلقا ونراقبها عن كثب

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الأنباء الواردة من ترانسنيستريا "تثير قلقا"، وأن موسكو تراقبها عن كثب.

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وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية ردا على سؤال أن ليس هناك خطط في الوقت الحالي لإجراء اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرته المولدافية مايا ساندو على خلفية أحداث ترانستيستريا.

وامتنع بيسكوف عن الإجابة على سؤال عن الجهة التي قد تكون وراء تصعيد التوتر في المنطقة.

وشهدت جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد بشرق مولدوفا، ثلاث هجمات مسلحة خلال آخر 24 ساعة، استهدفت وزارة أمن الدولة في العاصمة تنيراسبول أمس، ومركزا للإذاعة ووحدة عسكرية اليوم الثلاثاء، مما دفع السلطات المحلية لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "الأحمر".

ودعت رئيسة مولدوفا اليوم لعقد اجتماع لمجلس أمن البلاد على خلفية أحداث ترانسنيستريا.

وتقع جمهورية ترانسنيستريا بين مولدوفا وأوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وترابط في الجمهورية قوات روسية لحفظ السلام قوامها ألف فرد، بعد الحرب التي اندلعت بين مولدوفا وترانستيستريا في تسعينات القرن الماضي.

المصدر: "تاس"