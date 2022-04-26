اليابان: سنطلب عند الضرورة مساعدة روسيا في البحث عن ركاب السفينة المفقودين

قال أمين عام حكومة اليابان هيروكازو ماتسونو، إن بلاده ستطلب مساعدة روسيا في البحث عن ركاب سفينة KAZU 1 المفقودين إذا استدعت الضرورة ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "لا نعتقد أنه توجد ضرورة في الوقت الراهن لأي مشاركة من جانب روسيا في عمليات البحث والإنقاذ. ولكن إذا لزم الأمر وظهرت حاجة لذلك فسنقوم بالتواصل مع الجانب الروسي، بما في ذلك بشأن مسألة عمليات البحث".

وأشار ماتسونو أيضا إلى أنه بموجب الاتفاقات الثنائية الموجودة، يقوم الطرفان بتزويد بعضهما البعض بالمعلومات في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، ونوه بأن الجانب الروسي وعد بإخطار اليابان إذا ظهرت جثث ركاب السفينة السياحية التي غرقت قبالة سواحل الجزيرة اليابانية الشمالية، في المياه الروسية.

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وفقا لآخر التقارير لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم في حادث السفينة السياحية KAZU 1، التي غرقت قبالة ساحل هوكايدو في نهاية الأسبوع.

في يوم السبت بعثت هذه السفينة إشارة استغاثة ذكرت فيها أنها انقلبت وهي تحمل على متنها 24 راكبا بما في ذلك طفلان، وكذلك القبطان ومساعده.

المصدر: تاس