بعد توقفه بسبب كورونا.. انطلاق كرنفال البرازيل من جديد (صور)

افتتح في البرازيل، كرنفال ريو دي جانيرو، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وامتلأت شوارع ريو دي جانيرو بالموسيقى والرقص، حيث عاد الكرنفال مرة أخرى بعد استراحة بسبب كوفيد- 19.

يذكر أن هذا الكرنفال هو أحد أهم الأحداث الثقافية في البرازيل ويستمر لعدة أيام.

وخلال أحد العروض، تحول أحد الممثلين إلى تمساح بعد "تلقيه لقاحا" على خشبة المسرح.

وكان الرئيس جاير بولسونارو قد أشار ذات مرة، إلى أن التأثير الجانبي للقاح Covid يمكن أن يحول الناس إلى تماسيح.

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وشاركت أفضل مدارس السامبا في البرازيل في احتفالات الكرنفال عبر سامبادرومس في ساو باولو وريو دي جانيرو، حيث رقص الآلاف من فناني الأداء والمشجعين.

وقال باولو مينيزيس، عضو فريق Rosas de Ouro، إن كرنفال هذا العام كان بمثابة "صرخة، ويهدف للتخلص من كل الأشياء السيئة التي مررنا بها في السنوات القليلة الماضية وتكريم أولئك الذين لم يعودوا معنا".

AP

AP

AP

AP

AP

المصدر: BBC