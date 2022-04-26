لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ62

يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات من أجل تحرير وحماية دونباس، فيما يصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو في إطار جولة تهدف لتخفيف تبعات الأزمة.

ميدانيا

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