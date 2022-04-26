البحرية الأمريكية تفتح تحقيقا في وفاة 7 بحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس

فتحت البحرية الأمريكية تحقيقا في وفاة سبعة بحارة خدموا على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن، من بينهم ثلاثة عثر عليهم ميتين في أسبوع واحد.

وقالت المتحدثة باسم قيادة قوات الأسطول الأمريكي النقيب سارة سيلف-كيلر، إن قائد قيادة قوات الأسطول الأمريكي، الأدميرال داريل كودل أصدر تعليمات إلى الأدميرال جون ماير، قائد القوات الجوية البحرية الأطلسية، للتحقيق في حالات الوفاة المبلغ عنها للبحارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس وتقييمها.

وطلب كودل من طاقمه العمل مع Naval Air Force Atlantic من أجل "فهم وتقييم أفضل لفعالية برامج Total Sailor Fitness الحالية".

وتم الإبلاغ عن أربع من هذه الوفيات العام الماضي، فيما تم العثور على ثلاثة بحارة ميتين في غضون أسبوع واحد من هذا الشهر.

يذكر أنه تم العثور على بحار واحد غير مستجيب في 15 أبريل على متن السفينة، وتم العثور على البحارين الآخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و 10 أبريل.

ومن بين الوفيات السبع، تأكدت حالة انتحار واحدة ويجري التحقيق في ثلاث حالات انتحار أخرى.

المصدر: the hill