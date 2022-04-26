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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية لبلاده

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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز القدرات النووية لبلاده
Globallookpress
عرض عسكري في بيونغ يانغ (صورة أرشيفية)
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تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، بالعمل على "تعزيز وتطوير" الأسلحة النووية في بلاده، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

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وقال كيم، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز وتطوير القدرات النووية لبلادنا".

ونظمت كوريا الشمالية أمس الاثنين عرضا عسكريا في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

المصدر: أ ف ب 

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