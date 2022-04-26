تقرير أممي: العالم سيواجه 560 كارثة سنويا اعتبارا من عام 2030

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم سيواجه 560 كارثة سنويا اعتبارا من عام 2030، إذا استمرت وتيرة التغير المناخي على حالها.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير جديد إلى وقوع ما بين 350 و500 كارثة متوسطة إلى واسعة النطاق على مستوى العالم سنويا على مدى العقدين الماضيين.

وأضاف أن ذلك يزيد بخمس مرات عن المتوسط خلال العقود الثلاثة السابقة.

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وفي ظل تغير المناخ، من المتوقع أن تقع أحداث كارثية ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بشكل متكرر أكثر في المستقبل.

وقدر التقرير أنه بحلول عام 2030 سنواجه 560 كارثة حول العالم كل عام، أي بمعدل 1,5 كارثة يوميا.

وحذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد من أن تجاهل المخاطر الكبيرة التي نواجهها "يضع البشرية في دوامة تدمير ذاتي".

ولفت التقرير إلى أن منطقتي آسيا والمحيط الهادئ تعانيان من أكبر الخسائر الاقتصادية.

وقدر التقرير أن 37,6 مليون شخص آخر سيعيشون في ظروف فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب آثار تغير المناخ والكوارث.

المصدر: ا ف ب