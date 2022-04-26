فلسطين.. اعتقال شخصين وإصابة ثلاثة خلال اقتحام قوة إسرائيلية مخيم عقبة جبر

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة واعتقل اثنان آخرين، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية من المستعربين مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن "مستعربين اقتحموا المخيم بمساندة الجيش الإسرائيلي، واعتقلوا المواطن محمد عبد الله طريق ونجله حمزة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى لإصابة شابين بالأطراف السفلية، وثالث في رأسه وصفت إصابته بالخطيرة".

المصدر: وفا