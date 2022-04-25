لافروف: الصين تفوقت على الولايات المتحدة في التجارة الدولية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الصين مستمرة في التفوق على الولايات المتحدة في التجارة الدولية، رغم أن قواعد منظمة التجارة العالمية صاغها الأمريكيون الذين لا يخجلون شيئا.

وقال لافروف عبر برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الروسية الأولى: "قبل عامين أيضا، تحدثت الولايات المتحدة تحت إدارة [الرئيس الأمريكي السابق دونالد] ترامب، عن إصلاح منظمة التجارة العالمية، لأنه كما اتضح في المنصة التي أنشأها الأمريكيون في إطار العولمة والقواعد التي وضعها الأمريكيون في منظمة التجارة العالمية، تغلبت عليهم الصين وتواصل تفوقها عليهم".

وأشار لافروف إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تقوم الولايات المتحدة بعرقلة عمل هيئة حل النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي أرسلت الصين إليها عشرات الشكاوى، موضحا أنه "باستخدام الحيل الإجرائية، يقوم الأمريكيون بعرقلة ملء الشواغر في هذه الهيئة، وليس لديها نصاب قانوني ولا تعمل".

واستطرد قائلا: "ولكن عندما تعلق الأمر بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أصدرت واشنطن بيانا مفاده أن هذا الإصلاح يجب أن يتم تنفيذه عبر الولايات المتحدة وأوروبا، دون مشاركة الصين"، مشيرا إلى أن "هذا يعني أنهم برأيي يطرحون أفكارهم بشكل غير مهني للغاية - ربما تكون هذه أيضا إحدى السمات الحديثة لزملائنا الغربيين، الذين لا يخجلون من أي شيء".

المصدر: تاس