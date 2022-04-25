بعد استحواذ ماسك على "تويتر".. مغردون ينشرون تصاميم جديدة لشعار موقع التغريدات القصيرة (صور)

بعد دقائق من إعلان شركة "تويتر" عن استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، انفتحت قريحة المدونين والمغردين على تصوّر تصميم الشعار الجديد للموقع.

ونشر المغردون صورا معدلة جمعت بين شعار "تويتر" وشعار شركة "تسلا".

Here’s a leak of the new twitter logo pic.twitter.com/xOupxFY7Jj — Explaining Pros (@explainingpros) April 25, 2022

كما قال آخرون إن ماسك حرر "تويتر" من القيود وأطلق العنان لحرية الكلمة، حيث نشروا صورة كاريكاتورية للملياردير الأمريكي يفتح باب قفص معلنا تحرير العصفور الأزرق.

Thank you for freeing the Blue bird pic.twitter.com/IBnUC8EU63 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 25, 2022

إلى ذلك، قالت "تويتر" إن مؤسس شركة "تسلا" اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

من جهته أفاد ماسك في بيان مشترك مع الشركة: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، و"تويتر" هي الساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

كما نشر الملياردير الأمريكي أول تغريدة بعد شرائه موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقابل 44 مليون دولار، مؤكدا أن "حرية التعبير ستبقى حجر الأساس".

المصدر: RT + "تويتر"