خبراء أمميون يتهمون الصين باحتجاز ناشط "بشكل تعسفي"

أكدت مجموعة خبراء أممين أن الصين تحتجز "بشكل تعسفي" الناشط في مكافحة الفساد تشانغ باوتشنغ المعتقل منذ 2019 بتهمة "الترويج للإرهاب"، وطالبت بإطلاق سراحه.

وفي تقرير يعود إلى نوفمبر الماضي، ونشره اليوم الاثنين أحد الأطراف المشتكية، أكدت مجموعة الخبراء الطابع "التعسفي" لاعتقال الناشط الصيني.

وطالبت المجموعة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمكونة من خمسة خبراء (آراؤهم ليست ملزمة) السلطات الصينية بالإفراج عنه "فورا" وتعويضه والتحقيق في ملابسات اعتقاله.

وقالت المجموعة التابعة للأمم المتحدة إنها خلصت منذ إنشائها قبل 30 عاما إلى أن الصين انتهكت التزاماتها الحقوقية الدولية في أكثر من 1000 حالة، واعتبرت أن ذلك "يثير القلق من وجود مشكلة منهجية للاحتجاز التعسفي". حسب "فرانس برس".

وقالت الوكالة إن تشانغ باوتشنغ (63 عاما) كان عضوا في شبكة غير رسمية لنشطاء يطالبون خصوصا عبر التظاهر بتوخي الشفافية في شأن أملاك المسؤولين السياسيين. وحكم عليه عام 2014 بالسجن عامين لمشاركته في أنشطة هذه الشبكة.

واعتقل مرة أخرى بعد ذلك بخمس سنوات بتهمة "السعي لإثارة الخلافات والفتنة والترويج للإرهاب والتطرف والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية". ويمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة في بكين.

واعتبرت مجموعة الخبراء أن تلك التهم "غامضة وفضفاضة بحيث يمكن استخدامها لحرمان أشخاص من حريتهم بدون أساس قانوني محدد".

وقال الخبراء إن الدليل الذي قدمه الادعاء خلال المحاكمة هو "تغريدات" تنتقد معاملة أقليّة الأويغور.

المصدر: "أ ف ب"