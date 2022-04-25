"البنتاغون": بيونغ يانغ أصبحت أكثر غموضا للتنبؤ بنشاطها العسكري

أكد قائد القيادة الشمالية الأمريكية (نورتكوم) الجنرال جلين فانهورك، أن خطوات كوريا الشمالية في المجال العسكري أصبحت أكثر غموضا من ذي قبل للتنبؤ بطبيعتها.

وقال: "تجري بيونغ يانغ تجربة إطلاق جديدة لصاروخ باليستي في الأسابيع أو حتى الأيام المقبلة.. بالنسبة للتقييم، أعتقد أن هناك احتمالية أنه في الأسابيع المقبلة وحتى الأيام المقبلة يمكنهم إطلاق صاروخ باليستي آخر. سواء كان صاروخا بالستيا عابرا للقارات أم لا".

وأضاف، أن "لديه القوات والوسائل المتاحة له لتمكينه في هذه المرحلة من حماية الولايات المتحدة القارية من ضربة محتملة من كوريا الشمالية، ومع ذلك، تواصل بيونغ يانغ تطوير أسلحتها الصاروخية، بما في ذلك الشراك الخداعية وما شابهها".

وتابع: "من الممكن أن تتجاوز أسلحة كوريا الشمالية في مرحلة ما إمكانات نظام الدفاع الصاروخي الحالي القائم على الأرض".

ورفض الجنرال الأمريكي التوضيح فيما إذا كانت "بيونغ يانغ قد تمكنت من حل جميع المشاكل المرتبطة بتصغير رأس حربي نووي لتركيبه على صاروخ باليستي".

المصدر: "تاس"