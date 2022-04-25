استطلاع رسمي: ربع سكان بريطانيا يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم

أظهر استطلاع للرأي أن نحو 25 في المئة من البريطانيين يواجهون صعوبة في دفع فواتيرهم ارتفاعا من 17 بالمئة في تشرين الثاني الماضي، فيما 43 بالمئة منهم سيكافحون لدفع فواتير الطاقة.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مكتب الإحصاءات الحكومي ونشرت نتائجه يوم الاثنين، قال 23 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنه من الصعب أو الصعب جدا عليهم دفع فواتيرهم المعتادة مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعا من 17 بالمئة في تشرين الثاني الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 87 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم شعروا بارتفاع أسعار السلع.

وأكدت المملكة المتحدة أن 43٪ من السكان سيكافحون لدفع فواتير الطاقة، مشيرة إلى أن الاستطلاع أظهر أن النسبة ذاتها تقول إن الادخار الآن مستحيل نتيجة القفزة في أسعار الفواتير.

وكشفت النتائج حجم الضرر الذي لحق بالمستهلكين من قفزة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي التي أدت إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد إلى أعلى مستوى في 30 عاما، وتتعرض الحكومة لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر الأشد فقرا.

ومن بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع ويدفعون الرهن العقاري، قال 30٪ إنه من الصعب تحمل تكاليف السكن، فيما قال 3٪ إنهم متأخرون في السداد.

المصدر: وكالات