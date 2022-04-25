وسائل إعلام: لوبان لا تعتزم العودة لرئاسة حزبها بعد

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني للرئاسة الفرنسية مارين لوبان أنها لا تعتزم العودة لقيادة الحزب بعد هزيمتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأفادت قناة "بي إف إم" الفرنسية أيضا بأن لوبان تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في يونيو هذا العام، في الدائرة ذاتها التي فازت فيها بالانتخابات في عام 2017.

يذكر أن جوردان بارديلا البالغ 26 سنة من العمر، يتولى رئاسة "التجمع الوطني" مؤقتا بعد هزيمة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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ويشار إلى أن لديه تفويضا مؤقتا لقيادة الحزب حتى سبتمبر المقبل، ومن غير المعروف ما إذا سيتم تمديده بعد هذه الفترة.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا يوم الأحد 24 أبريل الجاري. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فاز فيها بحصوله على 58.5% من الأصوات مقابل 41.5% لصالح مارين لوبان.

المصدر: تاس