"تايمز أوف إسرائيل": مسؤول أممي يتبنى رواية إسرائيل حول اشتباكات الحرم القدسي

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تور وينيسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يتبنى الرواية الإسرائيلية حول الاشتباكات في الحرم القدسي.

وقال وينيسلاند أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الجلسة الشهرية للمنتدى حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: ""في 15 أبريل في ساعات الصباح الباكر، تجمع عدد كبير من الفلسطينيين في مجمع الأقصى. ألقى بعض الفلسطينيين الحجارة والألعاب النارية وأشياء ثقيلة أخرى باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية، واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات ضد بعض المارة".

وأضاف: "في خضم هذه الاشتباكات، دخل عشرات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، واستمر البعض في إلقاء الحجارة والألعاب النارية باتجاه قوى الأمن الداخلي. وبعد مواجهة مع من بداخله، اقتحمت الشرطة المسجد واعتقلت من تحصنوا بداخله. وأثناء الاشتباكات، ألحقت بعض الأضرار بهيكل المسجد ".

ورأى وينيسلاند أن "هذه أن الرواية تبرر قرار الشرطة بدخول المسجد بعد أن تحصن فلسطينيون بداخله ورشقوا الحجارة"، لافتا إلى أن "أكثر من 160 فلسطينيا أصيبوا خلال الاشتباكات في ذلك اليوم".

وأشار إلى أن "سلوك القوات الإسرائيلية أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط المحتمل للقوة"، مشيدا بالتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين "التي كررت التزام إسرائيل بالتمسك بالوضع الراهن والتأكد من السماح للمسلمين فقط بالصلاة في الحرم القدسي".

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية هذه الإشادة بأنها "مدح لم يسمع في كثير من الأحيان من قبل عضو بارز في المجتمع الدولي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"