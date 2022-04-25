أردوغان حول تصريحات بايدن بشأن أحداث 1915: لا نرى أنها تستحق التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلقا على تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أحداث 1915، إنه لا يرى أنها تستحق حتى التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب ومعلومات خاطئة بشكل كامل.

وأفاد أردوغان خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بالمجمع الرئاسي في أنقرة، بأن التعبيرات المستخدمة من قبل حكومات وبرلمانات بعض الدول بخصوص مزاعم الأرمن، بحكم العدم بالنسبة لتركيا.

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وأضاف أردوغان "على السيد بايدن أن يتعلم التاريخ جيدا فلا يمكننا أن نغفر له محاولته تحدي تركيا دون أن يعلم هذه الأمور".

والأحد، نددت الخارجية التركية بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المزاعم الأرمينية حول أحداث عام 1915، مشيرة إلى وقوعه بالخطأ الذي ارتكبه العام الماضي.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن أنقرة ترفض مثل هذه التصريحات والقرارات التي تشوه الحقائق التاريخية بدوافع سياسية، وتدين من يصر على هذا الخطأ.

وأشارت إلى أن بيان الرئيس الأمريكي مؤسف وهو تكرار للخطأ الذي وقع به عام 2021.

وأضافت أن النهج الأحادي والانتقائية لا تخدم أي غرض سوى إثارة العداء من التاريخ، وأنها إشكالية أخلاقية بدوافع خفية من الناحية السياسية.

وذكرت أن "الموقف الإنساني والوجداني يتطلب إحياء ذكرى جميع أشكال المعاناة في ذلك الوقت، بغض النظر عن التمييز العرقي أو الديني".

وتابعت: "تركيا تذكر باحترام معاناة جميع السكان العثمانيين ومنهم الأرمن، ونرفض محاولات استخدام هذه المعاناة كأداة سياسية".

وأوضحت أن تركيا ترى ضرورة التحقيق في الفترات المثيرة للجدل مثل أحداث عام 1915 من دون تحيز ووفق المبادئ العلمية والقانونية، بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة للوصول إلى نتائج تعكس حقيقة تلك الأحداث في ضوء الحقائق التاريخية لتلك الفترة.

وأكد البيان أن "تركيا تسعى جاهدة لإبراز روح التعاون لضمان السلام والاستقرار في منطقتها والعالم. وأن مبادرة التطبيع مع أرمينيا مظهر آخر من مظاهر التفاهم".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تؤكد عدم إمكانية إطلاق مصطلح "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

المصدر: وكالات