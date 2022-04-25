فرنسا.. هروب موقوف مكبّل اليدين أثناء ترحيله للسجن

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية يوم الاثنين بأن موقوفا هرب من سيارة الشرطة أمام سجن فلوري ميروجيس بمدينة إيسون جنوب العاصمة باريس، خلال ترحيله للسجن.

وقالت الصحيفة إنه وأثناء نقله من قبل الدرك إلى مركز الحبس الاحتياطي فر المحتجز (34 عاما) من شاحنتهم قبل أن يلتحق بمركبة أخرى موجودة في موقف سيارات قريب ويهرب.

وأكدت "لو باريزيان" أن السلطات لم تعثر على المشتبه به إلى حد الآن.

وذكرت أنه تم تخصيص موارد كبيرة للعثور عليه، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر.

وبسبب هروبه، يواجه المتهم ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 45000 يورو.

وسجن "Fleury-Merogis" الواقع في مقاطعة Essonne في شمال البلاد، تم بناؤه عام 1968 ويعتبر الأكبر في أوروبا، وهو مصمم لاستيعاب 2.8 ألف سجين.

وتشير الصحيفة إلى أن آخر محاولة للهروب من هذا السجن تمت في عام 2018، عندما تمكنت سجينة من كتلة النساء من الخروج من الزنزانة عبر النافذة ليلا، ومع ذلك فشل الهروب وتم احتجازها في ساحة السجن.

المصدر: صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية