غوتيريش يلتقي أردوغان في أنقرة عشية توجهه إلى موسكو وكييف (فيديو)

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، عشية زيارته إلى موسكو وكييف.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وأكد الرئيس التركي لغوتيريش ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته أعرب غوتيريش عن شكره ودعمه الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن اللقاء بين أردوغان وغوتيريش جرى في المجمع الرئاسي، بعيدا عن عدسات الإعلام.

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير خارجيته ديميترو كوليبا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

يشار إلى أن تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحتفظ بعلاقات وثيقة مع موسكو وكييف.

وكانت تركيا قدمت نفسها كمفاوض وسيط بين الطرفين، واستضافت اجتماعا ضم وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، وكذلك محادثات بين فريق التفاوض من البلدين.

المصدر: وكالات