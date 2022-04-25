الاتحاد الأوروبي والهند يطلقان مجلسا مشتركا للتجارة والتكنولوجيا

اتفق الاتحاد الأوروبي والهند على إطلاق مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا، وذلك في زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى نيودلهي.

وذكر بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي والهند أن الاتفاقية "ستسمح لكلا الجانبين بمعالجة التحديات في العلاقة بين التجارة والتكنولوجيا الموثوقة والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات".

وقالت فون دير لاين خلال المحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن نقوم بتشكيل مجلس ثاني للتجارة والتكنولوجيا مع الهند.. لدينا الهند كقوة تكنولوجية"، مشيرة إلى أن العلاقة بين الهند وأوروبا "أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضافت: "لدينا الكثير من الأشياء المشتركة لكننا نواجه أيضا مشهدا سياسيا صعبا"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت فون دير لاين بأن هذا العام يصادف الذكرى الستين للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والهند، لافتة إلى أن الجانبين يشتركان في العديد من أوجه التشابه، بما في ذلك "الديمقراطية والاقتصادات الكبيرة".

بدوره، اعتبر مودي أن العلاقات بين الجانبين وصلت إلى "آفاق جديدة".

المصدر: "الإندبندنت"