حزب هولندي يبدي الاهتمام بثروة زيلينسكي

أبدى حزب المنتدى الهولندي للديمقراطية (Forum voor Democratie)، الاهتمام بأصل ثروة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البالغة 850 مليون دولار.

وكتب الحزب تغريدة على حسابه في تويتر: "وفقا لتقديرات مختلفة، تقدر ثروة زيلينسكي بـ 850 مليون دولار. وهو لم يحصل على معظم هذا المبلغ إلا بعد أن أصبح رئيسا لبلاده. إذن من أين أتت هذه الأموال؟ والأهم من ذلك، أين تذهب؟".

كما ورد في مارس من العام الماضي، أعلنت عائلة زيلينسكي عن دخل قدره 817 ألف دولار في عام 2020، وكان راتب رئيس الدولة منها 12 ألف دولار.

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ووفقا للخدمة الصحفية لمكتب الزعيم الأوكراني، أعلن زيلينسكي أيضا عن عوائد الملكية الفكرية- Royalty payment- بمبلغ 166.4 ألف دولار.

في نهاية مارس من هذا العام، قال حزب المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية، إنه لن يستمع إلى خطاب فلاديمير زيلينسكي عبر الإنترنت في البرلمان الهولندي يوم الخميس، واعتبر الحزب أنه من غير المناسب تحويله إلى "نصف قديس" والوقوف إلى جانبه، وذلك انطلاقا من العواطف.

وأشار الحزب إلى أن اسم زيلينسكي، يظهر في قضايا مالية مشكوك فيها للغاية، على سبيل المثال، في "ملفات بنما".

المصدر: نوفوستي