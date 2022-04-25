وسائل إعلام: أردوغان يخطط لمحادثة هاتفية مع بوتين في "أقرب وقت"

أفادت قناة A Haber التركية اليوم الاثنين بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في "أقرب وقت".

وذكّرت القناة بأن أردوغان سبق أن اتصل هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الأحد، حيث أعرب أردوغان عن استعداده لتقديم "كل مساعدة ممكنة في عملية التفاوض وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الوساطة"، وأضاف أن أنقرة "تنظر بإيجابية" في تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.

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وحسب القناة، فإنه "من المتوقع أيضا أن يجري الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت".

يذكر أن أردوغان يستقبل اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور تركيا قبل توجهه إلى موسكو غدا الثلاثاء وإلى كييف الخميس.

المصدر: "نوفوستي"