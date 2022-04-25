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كييف تحيل سفينة "الأمل" البيلاروسية وبارجة مدنية أخرى إلى التأميم

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كييف تحيل سفينة
ria.ru
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ذكر مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني أن السفينة البيلاروسية "ناديجدا" وتعني الأمل، مع بارجة بضائع جافة تم تسليمهما تمهيدا لتأميمهما.

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وقال بيان نشر في موقع الهيئة الأوكرانية الإلكتروني: "عثر محققو الإدارة الإقليمية لحرس حدود ولاية نيكولاييف مع موظفي مفرزة الحدود 17 التابعة لدائرة حدود الدولة على السفينة البيلاروسية ناديجدا وبارجة شحن جافة كانت في مياه ميناء إزميل في منطقة أوديسا. ونقل موظفو المكتب السفينة إلى إدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا لتخزينها وقدموا المواد ذات الصلة إلى إدارة أوديسا العسكرية الإقليمية بمبادرة من تأميمها".

كما ورد على الموقع الإلكتروني لمكتب التحقيقات الأوكراني الفرعي، ستعمل السفينتان الآن لصالح أوكرانيا من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد.

وكان فلاديمير زيلينسكي قد وقع في وقت سابق قانونا بشأن "الاستيلاء القسري" في أوكرانيا على ممتلكات روسيا وسكانها. بالإضافة إلى ذلك، هدد ببذل قصارى جهده لمصادرة ممتلكات "أصحاب الدعايات الروس"، دون أن يوضح عمن يتحدث بالضبط.

المصدر: نوفوستي

 

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