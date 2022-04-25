ميانمار.. إرجاء الحكم بحق الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي

أرجأت المحكمة، اليوم الاثنين، إصدار حكمها بحق الزعيمة المدنية المخلوعة في ميانمار أونغ سان سو تشي، في قضية فساد.

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وقال متحدث باسم المجموعة العسكرية لوكالة "فرانس برس": "لم تصدر المحكمة العسكرية حكمها اليوم"، في قضية الفساد التي تتهم فيها أونغ سان سو تشي بقبول رشوة بقيمة 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهب من رئيس وزراء رانغون السابق.

ومنع الصحافيون من حضور جلسات المحكمة الخاصة في العاصمة نايبيداو التي بناها الجيش، ومنع محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.

وأونغ سان سو تشي (76 عاما) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في الأول من فبراير 2021 ليستعيد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا ما وضع حدا لفاصل ديموقراطي قصير.

واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية إليها من بينها الفساد والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبية واسعة في نوفمبر 2020.

المصدر: أ ف ب