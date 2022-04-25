أنقرة تتهم واشنطن بالكيل بمكيالين في التعامل معها ومع نيودلهي بشأن صواريخ "إس-400"

اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الولايات المتحدة باتباع سياسة مختلفة تجاه أنقرة ونيودلهي بشأن قضية استحواذهما على أنظمة صواريخ "إس-"400 المضادة للطائرات من روسيا.

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وقال أكار في حديث لصحيفة "حريت" نشر اليوم الاثنين: "تنتهج الولايات المتحدة سياسات مختلفة تجاه تركيا والهند فيما يتعلق بشرائهما منظومات إي-400 من روسيا.. كل شيء سيكون أسهل إذا رأت الولايات المتحدة صداقة تركيا الحقيقية وقوتها ودورها كحليف".

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة "مستعدة لمنح استثناء للهند" وعدم اللجوء إلى عقوبات مماثلة لتلك التي فرضت على تركيا بسبب اقتنائها صواريخ "إس-400".

وفي ديسمبر الماضي أعلنت الخارجية الهندية أن روسيا باشرت تسليم نيودلهي بطاريات صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية، التي لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند إذا اشترتها.

المصدر: "تاس"