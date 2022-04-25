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بعد وضعها خطا أحمر للصين في جزر سليمان.. أستراليا تعلن عزمها الاستعداد للحرب

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بعد وضعها خطا أحمر للصين في جزر سليمان.. أستراليا تعلن عزمها الاستعداد للحرب
Globallookpress
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حذر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، من تصاعد التوترات مع الصين، معتبرا أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلام هي الاستعداد للحرب في المنطقة.

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وقال داتون، في تصريح تلفزيوني: "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السلام هي الاستعداد للحرب وأن تكون الدولة قوية".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة، لا يجب أن نخاف أو أن نكون ضعفاء".

ووقعت جزر سليمان والصين الأسبوع الماضي اتفاقية أمنية مثيرة للجدل على الرغم من الجهود الكبيرة لوقف الاتفاق.

وهناك مخاوف من أن الاتفاقية قد تشهد قيام الصين بتأسيس وجود عسكري في الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وشدد داتون على أننا "مصممون على التأكد من أنه يمكننا تحقيق السلام في بلدنا"، قائلا: "نحن دولة ذات تراث نفتخر به".

المصدر : 9NEWS

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