لحظة بلحظة.. اليوم الـ61 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليات في أوكرانيا تركز على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني وتحرير أراضي دونباس، فيما تصعد دول الغرب دعمها الاقتصادي والعسكري والسياسي لكييف.
ميدانيا
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