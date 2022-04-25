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إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

مذكرة روسية للولايات المتحدة بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا

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مذكرة روسية للولايات المتحدة بوقف توريد الأسلحة لأوكرانيا
Globallookpress imago stock&people/
صورة تعبيرية
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أرسلت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوقف توريد الأسلحة، عقب إعلان الإدارة الأمريكية توريد أسلحة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

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وصرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، تعقيبا على ذلك بأن إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حل دبلوماسي وتسوية للأزمة.

جاء ذلك في مقابلة لأنطونوف مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية، حيث تابع أن الرقم ضخم، ويدفع نحو زيادة المخاطر وتفاقم الوضع على نحو أكبر، ويرى الدبلوماسي الروسي أن "المهمة، على حد تعبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صراحة، هي منع روسيا من الوقوف على قدميها، واحترام مصالحها وسماع صوتها حول العالم".

المصدر: تاس

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