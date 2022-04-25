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إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

اليابان.. ارتفاع عدد ضحايا القارب المفقود قبالة جزيرة هوكايدو إلى 11 قتيلا

أخبار العالم

اليابان.. ارتفاع عدد ضحايا القارب المفقود قبالة جزيرة هوكايدو إلى 11 قتيلا
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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انتشلت طواقم الإنقاذ اليابانية، اليوم الاثنين، جثة طفلة في الثالثة من عمرها، مما رفع عدد قتلى حادث الزورق السياحي في شمالي اليابان إلى 11.

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وقال خفر السواحل والمسؤولون المحليون في جزيرة هوكايدو، إنه تم تأكيد وفاة طفلة في الثالثة من عمرها، بعد انتشال سبعة رجال وثلاث نساء في اليوم التالي من فقدان القارب.

وأعلن خفر السواحل الياباني، السبت، فقدان قارب سياحي يقل على متنه 26 شخصا قبالة سواحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد، بعد أكثر من سبع ساعات من إصداره نداء استغاثة.

وتواصل قوات خفر السواحل اليابانية البحث عن 6 ستة ركاب في عداد المفقودين بعد أن تم إنقاذ تسعة في وقت سابق.

وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن الحادث يأتي على خلفية سوء الأحوال الجوية المتمثلة بهيجان البحر والرياح القوية والتي أجبرت قوارب الصيد في هوكايدو على العودة إلى الميناء.

المصدر: "كيودو"

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