واشنطن تخصص 713 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا و 15 دولة أخرى

أعلن وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستين خلال زيارتهما إلى كييف، أن واشنطن ستخصص موارد مالية لتمويل مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، عن الوزيرين أنه تم تخصيص 713 مليون دولار للتمويل العسكري لأوكرانيا و 15 دولة أوروبية أخرى.

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ووفقا للوكالة، ستحصل أوكرانيا على أكثر من 322 مليون دولار من هذه الأموال، وسيتم توزيع الباقي على دول شرق ووسط أوروبا.

المصدر: تاس