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إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية

كوريا الشمالية تعلن عن "ذروة جديدة" في العلاقات مع روسيا

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كوريا الشمالية تعلن عن
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، فلاديفوستوك، روسيا، 25 أبريل 2019
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن علاقاتها مع روسيا تدخل في "ذروة جديدة"، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للقمة بين قادتها.

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وجاء في تعليق لصحيفة "رودونغ شينمون" الرئيسية في كوريا الشمالية أن "العلاقة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تعززت وتطورت بشكل مستمر تدخل ذروة جديدة اليوم وسط اهتمام خاص من (رفيقنا) الأمين العام" في إشارة إلى كيم.

وأضافت أن دعم الدولتين لبعضهما البعض على المسرح الدولي يزداد قوة "أكثر من أي وقت مضى" في الوقت الذي تغلبتا فيه على جميع أنواع التحديات في الخارج والداخل.

وجاء في البيان أن "تعزيز العلاقات الودية بين البلدين يضمن السلام والأمن في شمال شرق آسيا والعالم".

في عام 2019 عقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قمته الأولى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

وسلطت كوريا الشمالية الضوء مؤخرا على علاقاته مع روسيا وسط التوترات المتزايدة بين موسكو وواشنطن في أعقاب بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: يونهاب

 

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