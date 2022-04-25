سيئول: القبض على جندي بعد مرور حوالي شهر على محاولة دخوله أوكرانيا

أفادت وحدة مشاة البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، باعتقالها لجندي من مشاة البحرية بعد مرور حوالي شهر على محاولته الانضمام للقتال بأوكرانيا إلى جانب الجيش الأوكراني.

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وذكرت الوحدة أنها اعتقلته عند وصوله إلى الوطن في وقت سابق من اليوم الاثنين، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضده بموجب القانون واللوائح في أعقاب التحقيق في ظروف غيابه عن الخدمة العسكرية بدون إذن في وقت لاحق.

وقد توجه الجندي أثناء إجازته عبر مطار إنتشون الدولي إلى بولندا في 21 مارس الماضي، وحاول دخول أوكرانيا من بولندا، لكنه منع من الدخول في نقطة تفتيش حدودية للجانب الأوكراني وأرسله الجانب الأوكراني إلى نقطة تفتيش حدودية في الجزء الجنوبي الشرقي في بولندا.

وغادر الجندي نقطة التفتيش الحدودية البولندية فجر 23 مارس الماضي، ولم يعرف مكان وجوده بسبب انقطاع الاتصال به.

منذ ذلك الحين، تعقب مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون كوريون جنوبيون مكان وجوده وسعوا لإقناعه بالعودة إلى الوطن.

ومنعت كوريا الجنوبية رعاياها من السفر إلى أوكرانيا منذ منتصف فبراير الماضي وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

المصدر: يونهاب