بلينكن: واشنطن تتطلع لتعاون وثيق مع ماكرون بعد إعادة انتخابه

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إن واشنطن تتوقع استمرار التعاون الوثيق مع باريس.

وكتب بلينكن على "تويتر": "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

المصدر: أ ف ب