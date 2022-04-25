 
مباشر

بايدن مهنئا ماكرون: واشنطن وباريس ستتعاونان من أجل الدفاع عن الديمقراطية

أخبار العالم

بايدن مهنئا ماكرون: واشنطن وباريس ستتعاونان من أجل الدفاع عن الديمقراطية
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svqp

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، واصفا فرنسا بأنها "شريك رئيسي في مواجهة التحديات العالمية".

وقال بايدن على "تويتر": "أتطلع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ".

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر يوم الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

وقالت الداخلية الفرنسية إن ماكرون تحصل على 58,55 % من الأصوات فيما تحصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45 % من مجموع أصوات الناخبين.

وأصبح ماكرون بعد فوزه في الانتخابات أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا