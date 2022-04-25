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إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه لمؤسسات الحكومة

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إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه لمؤسسات الحكومة
AFP THOMAS SAMSON
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أكد مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران "افتا"، أنه تمكن خلال الأيام الأخيرة من إحباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد.

وقال مصدر في المركز التابع لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال "ثغرة أمنية" في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد.

وتابع: "هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إحباطها في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا"".

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدر الهجوم كان من عناوين بروتوكولات الإنترنت "IP" في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

المصدر: ارنا+RT

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