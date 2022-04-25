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العثور على جثة طفل من ركاب القارب السياحي المفقود شمال اليابان

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العثور على جثة طفل من ركاب القارب السياحي المفقود شمال اليابان
Globallookpress Zhang Xiaoyu/XinHua
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عثر رجال الإنقاذ اليابانيون على جثة طفل كان على متن القارب السياحي المفقود KAZU 1، الذي غرق قبالة سواحل جزيرة هوكايدو الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت قناة NHK التلفزيونية يوم الاثنين، أن الطفل، الذي لم يتم تحديد جنسه وعمره، نقل إلى المستشفى في حالة "فقدان للوعي". يذكر أنه في اليابان، رسميا، لا يستطيع رجال الإنقاذ تأكيد الوفاة، إذ أن الأطباء هم فقط من يملك هذه الصلاحية.

وحتى الآن، تم تأكيد وفاة 10 بالغين رسميا، عثر المنقذون على جثثهم في منطقة الحادث.

وأرسل قارب KAZU 1 إشارة غرق بعد ظهر يوم السبت، وبعد ذلك انقطع الاتصال بالسفينة. وكان على متن القارب 24 راكبا، بينهم طفلان، بالإضافة إلى القبطان ومساعده.

المصدر: تاس

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